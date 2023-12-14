SON DAKİKA: Meral Akşener’den misilleme geliyor! CHP’li isim İYİ Parti’ye katılıyor! Kritik görüşme en geç pazartesi...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile ittifak yapmayacaklarını, seçime hür ve müstakil olarak gireceklerini açıkladı. Bunun üzerine parti içinde Ekrem İmamoğlu'na destek verenler peş peşe istifa etti. Büyük bir kaos yaşayan İYİ Parti, bir misilleme yapmaya hazırlanıyor. CHP ile ilgili kritik bilgilere sahip isimlerden birini Ankara'ya ofisine davet eden Akşener, İYİ Parti'ye katılma daveti yapacak. İsminin şimdi duyuırulmasını istemeyen CHP'li siyasetçi, teklifi kabul etmeye sıcak baktığını sabah.com.tr'ye açıkladı.