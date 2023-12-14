SON DAKİKA: Meral Akşener’den misilleme geliyor! CHP’li isim İYİ Parti’ye katılıyor! Kritik görüşme en geç pazartesi...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile ittifak yapmayacaklarını, seçime hür ve müstakil olarak gireceklerini açıkladı. Bunun üzerine parti içinde Ekrem İmamoğlu'na destek verenler peş peşe istifa etti. Büyük bir kaos yaşayan İYİ Parti, bir misilleme yapmaya hazırlanıyor. CHP ile ilgili kritik bilgilere sahip isimlerden birini Ankara'ya ofisine davet eden Akşener, İYİ Parti'ye katılma daveti yapacak. İsminin şimdi duyuırulmasını istemeyen CHP'li siyasetçi, teklifi kabul etmeye sıcak baktığını sabah.com.tr'ye açıkladı.
MERAL AKŞENER, 'ÖZÜ BAŞIMIZA GİRECEĞİZ' DEDİ BAŞINA GELMEYEN KALMADI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP ile bir türlü kopamayan CHP ile ittifak yapmayacaklarını söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 'İttifak değil, iş birliği yapalım' teklifini de Genel İdare Kurulu'nun desteği ile reddeden Akşener, "Seçimlere Özü başımıza, hür ve müstakil olarak gireceğiz" dedi. Akşener'in bu açıklaması sonrası başına gelmeyen kalmadı.
PARTİDE İSTİFA RÜZGARI DİNMİYOR
İYİ Parti içindeki birçok isim bu karar sonrası gemileri yaktı. Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekilliği görevinden istifa etti, teşkilatlarda kopuşlar yaşandı. İmamoğlu lehine konuşan ve ittifak isteyen İYİ Parti İBB Meclis Üyesi İbrahim Özkan'ın istifası istendi. Özkan'ı yeniden Grup Başkanvekili seçerek Akşener ve partiyi hiçe sayan İBB Meclis Üyesi 7 kişinin kesin ihracı istendi. Bugün ise Erdoğan Toprak'ın kontenjanından CHP adayı olarka İYİ Parti'den seçtirilen Ece Güner de partiden istifa ettiğini duyurdu.
EKREM İMAMOĞLU İYİ PARTİ'Yİ KARIŞTIRIYOR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri ve telkinleri ile hareket eden İYİ Partili isimler partiyi karıştırmayı sürdürüyor.
AKŞENER'DEN MİSİLLEME GELİYOR
Meral Akşener, yaşanan son gelişmeleri dışarıdan izlerken, yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. CHP'den kısa süre önce ayrılan ve yöneticilik yapmış isimlerden biri ile Akşener Ankara'da görüşme gerçekleştirecek. Akşener'in, CHP ile ilgili birçok bilgiye sahip isme İYİ Parti'de görev teklif edeceği öğrenildi. CHP'li isim, şu an için adının telaffuz edilmesini istemezken, bu teklife sıcak baktığını sabah.com.tr'ye açıkladı.