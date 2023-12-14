Yargıtay, hainlerin cezalarını onadı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin temyiz incelemesine tamamladı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce, yapılan temyiz incelemesi sonucunda; aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren darbeci helikopter pilotu Uğur Kapan, Kara Havacılık Komutanlığı Hava Ulaştırma Grup Komutanı Albay Oğuz Yalçın ile darbeci helikopter pilotlarına talimatları ileten kule görevlisi astsubay İlhan Ocakcıoğlu, MİT ve Genelkurmay başta olmak üzere kamu kurumlarını vuran darbeci helikopter pilotları Ali Ercan, Cebrail Sert, Kadir Bayram, Mehmet Demirhisar, Taha Fatih Çelik ve Talat Ural'ın da yer aldığı 114 sanık hakkındaki hükümlerin onanmasına karar verdi. Sanıklar Sebahattin Şahin, Osman Ongun, İdris Feyzi Okan, Tamer Öğüt, Fırat Darende ve Ertan Derin hakkındaki hükümlerin bozulmasına karar verdi. Sanıklardan Uğur Kapan, Oğuz Yalçın ve İlhan Ocakcıoğlu, 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 4 biner yıla yakın hapse mahkûm edilmişlerdi. Kararda; darbeci helikopter pilotu Uğur Kapan'ın darbe girişimin planlaması ve hazırlık aşamasında yer aldığı, tüm gece boyunca komutanlıktaki diğer yönetici sanıklarla birlikte darbe girişimini yönettiği, onlarla birlikte darbe teşebbüsüne yönelik emirler verdiği, cebir ve şiddet kullanarak Anayasa'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ettiğine dikkat çekildi. Daire, sanıklar Yalçın ve Ocakcıoğlu'nun önceden yapılan planlama ve iş bölümü doğrultusunda Güvercinlik Kulesi'nin kontrolü için kuleye gittikleri ve kulenin kontrolünü aldıkları, sabaha kadar yöneticilerden gelen talimatları pilotlara telsiz ve telefon konuşmaları ile ilettikleri belirtildi. Yalçın'ın, hareket merkezi ile pilotlar arasında koordineyi sağlayıp darbenin etkin silah gücü olan taarruz pilotlarını yönlendirdiği, Kara Havacılık Komutanlığı kısmında darbe girişiminin yöneticilerinden aldığı talimatları pilotlara ilettiğine vurgu yapıldı.