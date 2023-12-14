Yaz saati yıl boyunca uygulanmaya devam edecek

TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının 2024 bütçesinin kabul edildiği görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaz saatinin yıl boyunca uygulanmasının devam edeceğini, kış saatine geçilmeyeceğini söyledi. Bayraktar, "Türkiye'de İstanbul'da güneş saat 08.20'de ağırıyor, Paris'te 08.34'te, Berlin'de yine 08.30'da güneş ağırıyor.Oralarda hiçbir problem olmuyor da bizde niye problem oluyor anlamıyorum. " dedi. Nükleer güç santrali kurulumuna muhalefetin "Dünya nükleerden vazgeçerken biz nükleer yapıyoruz" eliştirisine de yanıt veren Bayraktar, "Bu kesinlikle doğru değil arkadaşlar. Birçok gelişmiş ülkenin elektrik ihtiyacının büyük bir kısmı nükleer enerjiden karşılanıyor. Şu anda 17 ülkede 58 tane yeni reaktörün inşası devam ediyor" ifadelerini kullandı. Gabar'daki petrol üretimine de değinen Bayraktar, "Şu an itibariyle günlük yaklaşık 30 bin varil petrol üretim seviyesine ulaştı. İnşallah üretimi 2024 yılı sonunda 100 bin varile çıkarmak için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz" dedi.