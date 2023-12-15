Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Sanık geri gelecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un yargılanmasına ilişkin "Bizim önceliğimiz vatandaşımızdır. Vefat eden vatandaşımızın hakkını, hukukunu korumak, geriye kalanlara sahip çıkmak bizim vazifemizdir. O kaza ile ilgili olarak ilk rapora göre bir tahliye kararı verilmiş, serbest bırakma ama sonrasında ortaya çıkan görüntülerin ardından hemen müdahale edildi ve ikinci rapor alındı. İkinci raporda sürücünün kusurlu olduğu yönünde bir rapor geldi. Şimdi iki rapor arasındaki çelişkiyi gidermek için de Adli Tıp Kurumu'na gönderildi dosya. Adli Tıp Kurumu'nun raporu bekleniyor" açıklamasını yaptı. Tunç açıklamasının devamında, "Bu anlamda önümüzdeki günlerde de sanığın Türkiye'ye gelmesi ve bu konuda yargılama sürecine katılması söz konusu olacak. Biz hiçbir vatandaşımızın bir yabancı karşısında bu şekilde hakkının, hukukunun kaybedilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz" dedi.Somali Adalet Bakanı ile bizzat görüştüğünü belirten Bakan Tunç, "Bu konuya özellikle Somali tarafında da iyi niyetle baktılar ve inşallah yakın bir süreç içerisinde yargılama süreci başlamış olacak. Tabii adli tıptan gelecek olan rapor çerçevesi içerisinde. Yine takdir elbette ki yargımızındır" şeklinde konuştu.SomaliCumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, kazadan sonra ilk defa konuştu. AP'ye açıklama yapan Mahmud, 40 yaşındaki doktor oğlunun kazadan sonra birkaç gün İstanbul'da kaldığını ve kaçmadığını ileri sürdü. "Tutuklama emri yoktu" diyen Mahmud, "Bu bir kazaydı. Kaçmadı ve zaten bu amaçla bir avukat tuttu. Yani bir işi vardı ve ülke dışına çıktı" diye konuştu. Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'in ölümü sonrası Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için yurtdışı yasağı çıkarıldı. Ancak tutuklama emri çıktığında Mahmud, Türkiye'den ayrılmıştı. Mahmud, "Hâlâ ülkeyle bağlantısı var ve geri dönüp mahkemeye teslim olması için kendisiyle konuşuyorum" dedi. Oğlunun yetişkin biri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı "Karar ona ait ama ben bu tavsiyeyi veriyorum" dedi. Göçer'in ailesine başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Mahmud, AP'ye verdiği mülakatta, "Bu vesileyle nasıl ulaşacağımı bilmediğim aileye başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Kayıplarının acısını onlarla paylaşıyoruz" diye konuştu. Türkiye'de görev yapan bir Somalili diplomat, Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kullandığı aracın Somali Büyükelçiliği'ne ait olduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın ailesinin diplomatik pasaportla seyahat ettiğini söylemişti. DIŞ HABERLER