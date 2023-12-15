Darbeci yarbaya 18 yıl hapıs

FETÖ'nündarbe girişiminde İstanbul Valiliği'ni işgal etmek isteyen askerlerin yargılandığı davada verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan eski Yarbay Recep Karaçam, yeniden yargılandığı dosya kapsamında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müdahiller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanlığı'nın avukatları ile tutuklu sanık Recep Karaçam ve avukatları katıldı. Savunma yapan sanık Karaçam, dönemin İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cengiz Demircan'ın verdiği ifadelerin asılsız olduğunu savunarak, kayıtlarla birlikte aksini ispat edeceğini söyledi. Karaçam savunması sırasında, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı geceye ait İstanbul Valiliği'ni işgale giden birliklerin görüntülerinin bulunduğu video kaydını mahkeme heyetine sundu. Karaçam'ın avukatları müvekkilinin beraatini ve tahliyesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanlığı'nın avukatları ise sanığın cezalandırılmasını talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Karaçam'ı "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eyleminin "yardım" aşamasında kaldığı kanaatine varan heyet, verilen cezayı 18 yıl hapse indirdi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.