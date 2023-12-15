Güdümsüz füzelerle hedef gözetmeden katliam

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarının bir yenisi daha ifşa oldu. 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye hedef gözetmeksizin saldıran İsrail'in kullandığı füzelerin yarısının 'güdümsüz' füze olduğu çıktı. Bilgiyi ortaya atan ABD merkezli CNN International kanalı oldu. Kimliğinin paylaşılmasını istemeyen ABD'li istihbarat yetkilileri konu hakkında CNN'e bilgi verdi. Habere göre İsrail ordusunun Gazze'de kullandığı 29 bin havadan karaya silah mühimmatının yaklaşık yüzde 45'inin güdümsüz füze olduğu belirtildi. İsabet hassasiyeti düşük olan bu mühimmatların özellikle Gazze Şeridi gibi nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kullanılmasının, sivil kayıpların artmasına yol açabileceğine dikkat çekildi.İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütü'nde görevli patlayıcı uzmanı Brian Castner, İsrail'e verilen güdümsüz bombalarla ilgili, "Şoke oldum ve çok endişeliyim. Hedefi isabetli şekilde vurduğunda bile bu bombaları kullanmak tehlikeli. Eğer mühimmatların isabet hassasiyeti düşükse ve bunların İsrail ordusunun belirlediği hedefleri vurup vuramadığı bile bilinmiyorsa, bu sivil kayıplar açısından çok ciddi sorun oluşturur" dedi. Eski Birleşmiş Milletler askeri analisti Marc Garlasco da güdümsüz mühimmatların daha büyük sivil kayıplar yaşanmasına neden olabileceğini söyledi.Son günlerde ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere Beyaz Saray'dan ardı ardına İsrail'in Gazze'de "çok fazla sivil öldürdüğünü" belirten açıklamalar geliyor. Ancak aynı ABD yönetimi 7 Ekim'den bu yana İsrail'e en büyük silah desteğini veren ülke oluyor. Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan farklı bir haberde ise ABD'nin İsrail'e gönderdiği silahların detayları yer almıştı. The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre ABD'nin İsrail'e gönderdiği mühimmat listesinde, 5 binden fazla MK82 güdümsüz bomba, 5 bin 400'den fazla MK84 savaş başlığı bombası, 1000 civarında GBU-39 küçük çaplı bomba ve güdümsüz bombaları güdümlü "akıllı" bombalara dönüştüren yaklaşık 3 bin JDAM (Müşterek Doğrudan Taarruz Mühimmatı) bulunuyor.İsrailordusunun 7 Ekim'den bu yana şiddetli saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin 714 öğrenciyi öldürdüğü açıklandı. Gazze'de 278 devlet okulu ile BM bünyesinde 65 okul İsrail saldırılarında tahrip edildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 18 bin 608 Filistinli öldü.İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılar devam ediyor. Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta Kızılay merkezi ile El Emel Hastanesi yakınını topçu ateşiyle bombaladığını, saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail topçularının Han Yunus'un merkezini saatlerce aralıksız bombaladığı belirtildi. İsrail ordusunun Refah kentine düzenlediği saldırılar sonucu Ebu Dabaa ailesine ait bir ev yıkılırken çevredeki binalar da ağır hasar gördü. Evleri hasar gören Filistinliler üzüntü yaşadı. Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne çok sayıda yaralı ve ölü getirildi.İsrailordusu, siviller ve gazetecilerin yanı sıra BM çalışanlarını da aralıksız hedef alıyor. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada 7 Ekim'den bu yana kendi kontrollerindeki sığınaklara sığınan 288 Filistinlinin İsrail tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Toplam 135 UNRWA çalışanı da öldürüldü.Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Belçika İşçi Partili üyesi Marc Botenga, UNICEF'in Gazze'de "çocuklara karşı bir savaş" yürütüldüğü yönündeki değerlendirmesini hatırlatarak "Bu, Ukrayna'da olurken soykırım diyordunuz" dedi. AB'nin silah satışını sürdürerek İsrail ile suç ortaklığı içinde olduğunu vurgulayan Botenga, Avrupalı parlamenterlere "Umarım bir akşam aynada utanmadan kendi yüzünüze bakabilirsiniz" dedi.Refah'taki 63 yataklı Şehit Muhammed Yusuf el-Neccar Hastanesi'nin Müdürü Dr. Mervan el- Hams, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuştu. Hams, "Gazze Şeridi'nde ve özellikle de Refah'ta durum ölümcül. 145 hastamız var ve bu sayı hastane kapasitesinin iki katından fazla. İlaç eksikliği felaket boyutlarda ve hastanelerde yer yok. Barınaklarda, okullarda ve aşırı kalabalık evlerde hastalıklar yayılıyor" dedi.Katil İsrail'in saldırıları 7 Ekim ile 1 Aralık tarihleri arasında Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere yoğunlaşmıştı. Siyonist rejim 1 Aralık'tan itibaren ise daha önce "güvenli" diyerek binlerce kişinin sürgün edildiği Gazze Şeridi'nin güneyini de yoğun şekilde vuruyor. BM verilerine göre Gazze Şeridi'nin 2.3 milyonluk nüfusunun neredeyse yarısı artık Refah bölgesinde. Mısır sınırında yer alan Refah şehri savaş öncesi 300 bin olan nüfusuna ilave olarak şu anda yerinden edilmiş bir milyon Filistinliye daha ev sahipliği yapıyor.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun baskın yaptığı Kemal Advan Hastanesi'nin boşaltılması için 4 saat süre verdiğini duyurdu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan ve İsrail ordusunun 12 Aralık'ta baskın düzenlediği Kemal Advan Hastanesi'ndeki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. Berş, İsrail ordusunun, "Hamas'ın hastaneyi askeri amaçla kullandığı" iddiasıyla Kemal Advan Hastanesi'nin boşaltılması için 4 saat süre verdiğini aktardı. Berş, "İsrail ordusu hastaları ve sağlık personelini hastanede tek bir yerde topladı ve hareket eden herkesi hedef aldı. Hamas'ın burayı askeri amaçla kullandığı iddiasıyla tehdit etti" ifadelerini kullandı.İSRAIL'IN 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 179 artarak 18 bin 787'ye çıktı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 179 cenaze ile 303 yaralının getirildiğini açıkladı. Kudra, çok sayıda cenazenin enkaz altında ve yol kenarlarında kaldığını belirtti. Kudra, İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 18 bin 787'ye, yaralıların sayısının da 50 bin 897'ye çıktığını bildirdi. Kudra, "700 binden fazla çocuk, 50 binden fazla kadın, 350 kronik hasta, 1100 diyaliz hastası, binlerce yaralıya ve barınma merkezlerine temel yaşam gereksinimleri ile sağlık hizmetlerinin sağlanması için uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunuyoruz" dedi.