Hayatını kaybeden Bitmez Meclis’ten uğurlandı

TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının sonunda kürsüde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez yaşamını kaybetti. Bitmez'in ölümünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kamuoyu ile paylaştı. Milletvekilleri ise acı haberi Genel Kurul'daki bütçe görüşmeleri sırasında aldı.Bitmez için dün TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene çok sayıda bakan, milletvekili ve siyasi katıldı. Cenaze töreninde Bitmez'in eşi, kızı ve babası da yer aldı. Bitmez'in tabutuna Filistin bayrağı örtülürken, babası da boynuna Filistin atkısı taktı. Bitmez'in son konuşması, son cümleleri de yine Filistin içindi. Bitmez daha sonra dualarla TBMM'den uğurlandı.Bitmez bugün İstanbul Fatih Camii'nde cuma namazını takiben kılınacak cenaze namazından sonra Merkezefendi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitmez için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu arayarak başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül taziye mesajı yayınlayarak başsağlığı mesajlarını ilettiler.Bu arada Saadet Partisi'nin parlamentodaki milletvekili sayısı 19'a indiği için parti grubu da düşmüş oldu.