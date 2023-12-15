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Giriş Tarihi: 15.12.2023 10:20

Mersin ve Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

Mersin ve Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a fon sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Mersin ve Gaziantep’te DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne fon toplama ve sağlama faaliyeti yürüten 9 kişi ile 2 şirketi tespit etti. Şüpheliler ve şirket hakkında MASAK tarafından düzenlenen raporda 1 milyon 200 bin lira civarında şüpheli para transferinin olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon için harekete geçildi.

9 GÖZALTI

Mersin ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 604 bin 345 TL ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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Mersin ve Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var
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