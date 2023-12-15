Sosyal medya fenomeni Çağla Öz’ün Sarıyer’deki işyeri kurşunlandı!

Sarıyer Maslak 1453'te yer alan dükkanı kurşunlanan fenomen Çağla Öz yaşadığı olaydan sonra sosyal medya hesabından video paylaştı ve gözyaşları içeresinde yaşadığı olayı anlattı. Çağla Öz, gözyaşları içinde motosikletli bir kişinin yanına yaklaştığını ve ardından kurşun sıkmaya başladığını söyledi.

POLİS OLAY YERİNDE ÇALIŞMA BAŞLATTI

Paylaşımında kamera kayıtlarından kendisine bu saldırıyı yapan kişiyi bulacağını söyleyen Çağla Öz'ün iddiaları üzerine olay yerine birçok polis ekibi gitti. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.