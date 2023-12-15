Haberler Gündem Haberleri Sosyal medya fenomeni Çağla Öz’ün Sarıyer’deki işyeri kurşunlandı!
Giriş Tarihi: 15.12.2023 22:59

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz’ün Sarıyer’deki işyeri kurşunlandı!

Son dönemde gündeme gelen sosyal medya fenomenlerinin işyerlerinin kurşunlanmasın bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre Sosyal medya fenomenlerinden Çağla Öz motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradığını belirten bir video paylaştı.  Öz’ün ağlayarak bu paylaşımları yapması üzerine olay yerine birçok polis ekibi gitti. Çalışma başlatıldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sosyal medya fenomeni Çağla Öz’ün Sarıyer’deki işyeri kurşunlandı!

Sarıyer Maslak 1453'te yer alan dükkanı kurşunlanan fenomen Çağla Öz yaşadığı olaydan sonra sosyal medya hesabından video paylaştı ve gözyaşları içeresinde yaşadığı olayı anlattı. Çağla Öz, gözyaşları içinde motosikletli bir kişinin yanına yaklaştığını ve ardından kurşun sıkmaya başladığını söyledi.

POLİS OLAY YERİNDE ÇALIŞMA BAŞLATTI

Paylaşımında kamera kayıtlarından kendisine bu saldırıyı yapan kişiyi bulacağını söyleyen Çağla Öz'ün iddiaları üzerine olay yerine birçok polis ekibi gitti. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

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Sosyal medya fenomeni Çağla Öz’ün Sarıyer’deki işyeri kurşunlandı!
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