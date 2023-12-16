Bakan Koca tarih vererek açıkladı: Tüm aşılar Türkiye’de üretilecek

"NİTELİKLİ YATAK KAPASİTEMİZ 13 KAT ARTTI"

Şehir hastanelerine yönelik eleştirileri yanıtlayan Koca, kamu-özel işbirliği ile yapılan şehir hastanelerinin yüklenici şirketlerinin gelirleri için bir düzenleme yaptıklarını, tüm şehir hastaneleri için anlaşma süreleri boyunca ödenecek en yüksek tutarın sınırını belirlediklerini aktardı.

Koca, "Yapılan düzenleme ve değişikliklerle, şehir hastaneleri için sözleşmelerde yapılan mahsuplaşmalar ile 25 yıl olan sözleşme sürelerini ortalama 17-18 yıla indirdik. Vatandaşlarımıza en yüksek kalitede hizmet verirken onların vergileri ile bize emanet edilen kaynağı da en verimli şekilde kullanmaya gayret ettik." dedi.

Sağlıkta reform gerçekleştirdiklerini ifade eden Koca, "beyaz reform" adını verdikleri değişim ile hekimlerin kamuya geçişini sağladıklarını belirtti.

AK Parti hükümetlerinin sağlık alanında yaptığı hizmetleri anlatan Koca, şöyle konuştu:

"Sağlıkta Şiddet Yasası'nı çıkararak sağlık çalışanlarına kanuni en güçlü korumayı getirdik. Yükseköğretim mezunu tüm sağlık çalışanlarının 3600 ek göstergeden faydalanmasını sağladık. Hekimlerimizin emekliliklerine dair özlük haklarında önemli iyileştirmeler yapıldı. İntörn hekimlerle diş hekimliği fakültesi son sınıf öğrencilerine yapılan ödemeler asgari ücret düzeyine çıkarıldı. Deprem bölgesinde 6 devlet hastanemizi hizmete açmış durumdayız. Beyaz Kod uygulamasının yanında Gri Kod uygulamasını da pilot olarak başlattık. Çalışmalarımız sonucunda Beyaz Kod sayısı 1 milyonda 23'ten 1 milyonda 12'ye indi. Bebek ve anne ölümlerini önemli ölçüde azalttık. Aile hekimliklerinde yapılan muayene sayısını yüzde 31, tüm muayenelerin sayısını yüzde 20 artırdık.

Evlilik öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programı kapsamında 1 milyon 100 binden fazla çifti taradık. Yenidoğan SMA Tarama Programında 1 milyon 400 binden fazla bebeğimizi taradık. Erken tanı, tedavi başarımızın yüzde 90'ın üzerine çıkmasını sağladı. Aile Diş Hekimliği uygulamasını 3 ilimizde pilot olarak başlattık. 42 Aile Diş Hekimliği biriminde 10 bini aşkın çocuğumuza ve ailelerine ulaştık. Bakanlığımıza bağlı hastanelerimizde toplam yatak kapasitesi 171 bin 932'ye yükseldi. Nitelikli yatak kapasitemiz 13 kat arttı. Kullanılan her 100 kutu ilacın 91'i, değer bazında ise yüzde 58'si artık ülkemizde üretiliyor."

Hıfzıssıhha Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Üretim Merkezinin inşaatının tamamlandığını, pilot üretimlere 2025 yılında başlayacaklarını dile getiren Koca, hedeflerinin ihtiyaç olan aşıların tamamının Türkiye'de üretmek olduğunu anlattı.

Koca, "Çocukluk çağı bağışıklama programındaki kuduz, Hepatit A ve suçiçeği gibi üç aşıyı teknoloji transferi ile Türkiye'de üreteceğiz. Bağışıklama programındaki diğer tüm aşılar Hıfzıssıhha'da üretilecek. 2028'de tüm aşılar yüzde 100 Türkiye'de üretiliyor olacak." dedi.

Bakan Koca, nadir hastalıklar için Hücre ve Gen Terapisi Hastanesini kuracaklarını, böylece en güncel tedaviyi geliştirerek uygulayacaklarını, şehir hastanelerinin akademik yapılanması için Sağlık Akademisi kurma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.