Başkan Erdoğan’dan Biden’a telefonda Gazze mesajı: Elimiz kolumuz bağlı duramayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak cuma namazı için Hz. Ali Camii'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, cami çıkışı gazetecilerin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesi ve yerel seçimler konusundaki sorularını yanıtladı.Bu hafta içerisinde Ankara, Adana, İzmir büyükşehirlerin gerek milletvekilleri gerek teşkilat, gerekse belediye başkanlarıyla Ankara'da toplantımızı yaptık. Onların kanaatlerini, temayüllerini aldık. Nasip olursa pazar günü İstanbul'un 3 bölgenin de bütün kanaatlerini, temayüllerini alacağız. Bu kanaatler, bu temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp inşallah aralık ayının sonuna doğru da biz birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz.Dün akşam Sayın Biden ile etraflıca görüşmemiz oldu. Bu görüşmenin ana başlıklarından birini F-16 ile ilgili gelişmeler oluşturdu. Biden kendisinin olumlu bir bakış açısının olduğunu ve bununla ilgili olarak da kongreye her türlü teklifini yapmaya hazır olduğunu söylüyor. Tek şeyleri özellikle İsveç konusundaki yaklaşımımız ve İsveç'le ilgili olarak da bizim parlamentomuzun vereceği kararı çok çok önemsediklerini söylediler. Biz de kendilerine İsveç konusunda bizim parlamentomuzun dürüst bir yaklaşım içerisinde olduğunu, yeter ki terörle ilgili yaklaşımlarını İsveç kontrol altına alsın ve bunun dışında da bizler Millet Meclisi'miz olarak şu anda komisyondan zaten geçti. Komisyondan geçmenin ötesinde de Dışişleri Komisyonu'muz şu anda kongreyle bu gelişmeleri yürütüyor.Bir diğer adım da özellikle Gazze konusunu Sayın Biden ile etraflıca ele aldık. Gazze'deki gelişmelerde şu an itibarıyla 18 bini aşkın, çocuk, kadın, yaşlı, okullar, camilerin, bunun yanında kiliselerin yıkılmasının ne denli insani olduğunu belirtip "Bu noktada özellikle Amerika'nın başta siz olmak üzere buraya müdahil olmanız gerekir. Buna sizin müdahil olmamanız hâlinde bir insanlık suçu var, vicdani suç var. Biz de burada elimiz kolumuz bağlı duramayız. Bizler de elimizden geleni yapmaya yine aynı şekilde devam ediyoruz, devam edeceğiz" dedik. Bunları da kendileriyle değerlendirdik.(İsrail'in ateşkes olmayacak açıklaması) İsrail'den bu noktada iyi niyet beklemek mümkün değil, fakat İsrail'den iyi niyet beklemekten öte şu anda tüm dünyanın İsrail'e nasıl baktığını görmemiz lazım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda önce 121 ülke, İsrail'in tamamıyla karşısında yer aldı. Bu 121 bizimle beraber hareket etti. O zaman 40 çekimser kalmıştı, 10 Amerika'yla beraber İsrail'in yanında yer almıştı. Şimdi devran değişti ve bu 121 ciddi manada artarak bizlerle beraber hareket etti. Bu da gösteriyor ki İsrail artık bir yalnızlığa doğru gidiyor. Bundan sonraki süreçte de İsrail'in bu yalnızlığı daha da artacak.CumhurbaşkanıErdoğan dün BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve barışı sağlamak için atılan adımlar ele alındı. Erdoğan, bölgede barışın sağlanması için İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Birliği ortak zirvesinde alınan kararların titizlikle uygulanması ve uluslararası toplumun Filistin'e desteğini artıracak girişimlerin birlik ruhuyla devam ettirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.(Almanya'dan Eurofighter savaş uçağı talebi) Eurofighter'larla ilgili Savunma Bakanlığımız muhataplarıyla görüşmelerini yapıyor. Bu görüşmeler devam ediyor. Temenni ederiz ki inşallah bu görüşmeler olumlu istikamette seyreder.