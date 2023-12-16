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Giriş Tarihi: 16.12.2023 11:47 Son Güncelleme: 16.12.2023 12:05

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne geçti

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'ne geçti. Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından Saadet-Gelecek ittifakı'nın Meclis'teki grubu düşmüştü.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi’ne geçti

Saadet Partisi, CHP'den istifa eden Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın katılımıyla, TBMM'de yeniden grup oluşturma çoğunluğunu elde etti.

Saadet Partisinin sandalye sayısı, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatıyla 19'a düşmüş ve Meclis'te grup kurmak için gerekli olan en az 20 milletvekiline sahip olma kriterini kaybetmişti.

CHP Kütahya Milletvekili Kasap, bugün partisinden istifa ederek, Saadet Partisine katıldı.

Kasap'ın katılımıyla Saadet Partisinin milletvekili sayısı, grup kurmak için yeter sayı olan 20'ye ulaştı.

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CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne geçti
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