DEM Partisi’nden CHP’ye yerel seçim göndermesi: Kimsenin yedek gücü değiliz

Diğer yandan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 81 ilde kendi adaylarıyla yerel seçime girilmesi eğiliminin öne çıktığını, bu kararın PM'ye sunulacağını söylemişti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 6 Aralık'ta yaptıkları açıklamada "Biz kuru boş vaatlere kanacak bir parti değiliz" demişti.

DEM Parti ittifak kararını yarın açıklayacak.