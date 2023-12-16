DEM Partisi’nden CHP’ye yerel seçim göndermesi: Kimsenin yedek gücü değiliz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçim telaşına girdi. Yerel seçimler öncesi İYİ Parti'ye yaptığı ittifak talebine olumlu yanıt alamayan CHP lideri Özel, PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin de kapısını çalmıştı.
CHP'YE YEREL SEÇİM GÖNDERMESİ
Yerel seçimlerde aradığı desteği bir türlü bulamayan CHP lideri Özgür Özel yine umuduğunu bulamadı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, parti meclisi toplantısı sonrası CHP'ye yerel seçim göndermesinde bulundu.
Diğer yandan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 81 ilde kendi adaylarıyla yerel seçime girilmesi eğiliminin öne çıktığını, bu kararın PM'ye sunulacağını söylemişti.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 6 Aralık'ta yaptıkları açıklamada "Biz kuru boş vaatlere kanacak bir parti değiliz" demişti.
DEM Parti ittifak kararını yarın açıklayacak.