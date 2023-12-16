Karayılan’ın koruması etkisiz hale getirildi

ŞEHİT DÜŞEN MEHMETÇİKLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 4 Aralık'ta düzenlediği Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin PKK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan'ın korumalığını yapan Herekol Hezex kod adlı Yunus Aras olduğu tespit edildi. Hain teröristin 4 Mehmetçiğimizin şehit edildiği, 15 güvenlik görevlimizin yaralandığı 4 eyleme katıldığı belirlendi. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nca, Mardin'in Dargeçit ilçesi Alayurt Mahallesi kırsalında takibe alınan 2 terör örgütü PKK mensubu terörist, 4 Aralık'ta Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilmişti.Etkisiz hale getirilen teröristlerden kimliği belirlenemeyen terör örgütü PKK mensubunun DNA testinde terörist Yunus Aras olduğu belirlendi. Teröristin 2019 yılında Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan'ın korumalığını yaptığı da belirlendi. Hain terörist Aras'ın 4 Mehmetçiğin şehit edildiği, 15 güvenlik görevlisinin yaralandığı 4 eyleme katıldığı tespit edildi. Teröristin katıldığı eylemler; "Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde 2017 yılında Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Yavşan, Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk, Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl'ün şehit edilmesi ve 9 güvenlik görevlisin yaralandığı EYP'li saldırı olayı gerçekleştirdi. Şırnak'ın Gabar Dağı Görmeç Üs bölgesinde 2017 yılında Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan'ın şehit, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı silahlı saldırı olayı ile Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde 2018 yılında 1 güvenlik görevlisinin yaralandığı EYP'li saldırı olayına katıldığı belirlendi. Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde 2018 yılında 3 güvenlik görevlisinin yaralandığı silahlı saldırı olayı tespit edildi."