Kıvırdı! Sözünü de vaatlerini de unuttu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 2024'te CHP'den Bolu Belediye Başkanı adayı olduğunu açıkladı. Adaylığı, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamanın sosyal medyada yeniden gündem olmasına neden oldu. Özcan, bu konuşmasında "Hayatımda hiç kıvırmadım. Erdoğan 2023'te bir daha seçilirse (ki seçileceğine şu kadar inanmıyorum) 2024 yılında seçilme şansım yüzde 100 bile olsa Bolu Belediye Başkanlığına aday olmayacağım" demişti. Başkan Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesine rağmen Özcan adaylığını açıklamaktan imtina etmedi.Yaptığı skandal açıklamalarla hem gündeme damgasını vuran hem de kendi kendisiyle çelişen Özcan'a en büyük tepki ise siyasetçilerden geldi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu İl Başkanı İlhan Durak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Bolu Belediye Başkanı adayı olacağını açıklamasına tepki olarak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesindeki 'Başkan Erdoğan kazanırsa bir daha aday olmayacağım' sözlerini hatırlatan videoyu paylaştı. Durak "Tanju Özcan ülke gündemine girmeyi başardın" dedi.AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ise yerel seçimlere az bir süre kala Özcan'ın, 2019 yılında verdiği seçim vaatlerini unuttuğunu söyledi. Güner tepkisini "Yatırım ve proje anlamında 50'den fazla vaatte bulundu. Seçimi kazandıktan sonra ise verdiği sözleri unuttu. Açıkladığı projelerden kolay olan 5 tanesini yaptı. Geriye kalanları görmezden geldi. Bizim dönemimizde yapılanların bakımlarını dahi yapamadı. Belediyeye ait milyonlarca lira değerindeki arsaları sattı. 'İhtiyaç sahiplerine 404 adet konut yapacağım' dedi, buranın arsasını da sattı" sözleriyle dile getirdi.Güner, 4.5 yılda Bolu'ya milyonlarca lira tutarında onlarca heykel ile biçimsiz ve kullanışsız kavşaklar yapıldığını ifade ederek, "Sattıkları arsalardan ve çektikleri kredilerden milyonlarca lira gelir etmelerine rağmen hizmet adına bir şey yapmadı. Bu paralar nereye gitti, açıklaması gerekiyor. Bolu halkı bütün bunların farkında ve mart ayındaki yerel seçimlerde Özcan'a iyi bir ders verecek. Heykel değil hizmet siyaseti kazanacak" dedi.AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Özcan'ın tutmadığı vaatlerini de şöyle açıkladı: "'Bölge için en büyük Botanik Parkı'nı yapacağım' dedi, arsasını sattı. Kültür Sanat Merkezi, Yeni Stadyum Projesi, Yaşlı Yaşam Merkezi, Organik Ürünler Pazarı, Kızılay Otoparkına Yeni Konsept, Karaçayır Dev Sosyal Tesis, 10 bin araçlık otopark, Vizyonkent Projesi, Gölköy Su Sporları Merkezi ve daha nicelerini söz verdikleri halde yerine getirmedi."