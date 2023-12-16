Şehit uzman çavuşa veda

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren jandarma uzman çavuş Musab Hacıömer Elmas (25) için tören düzenlendi. Yeniçağa'da 1 Aralık'ta iki otomobilin karıştığı kazada yaralanarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Elmas, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Elmas için hastanenin önünde askeri tören düzenlendi. Törene, Elmas'ın annesi Suzan ve babası Mehmet Elmas, nişanlısı Kübra Gönültaş ve akrabalarının yanı sıra Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Avcı, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, kurum amirleri, jandarma personeli ve hastane çalışanları katıldı. Elmas'ın yakınları, törende zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Törenin ardından Elmas'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderildi. AA