Türkiye Yüzyılı’nın spor altyapısı 21 yılda inşa edildi

Cumhuriyetin ikinci asrına "Türkiye Yüzyılı" sloganı ile giren AK Parti, 21 yıllık iktidarında spor altyapısı için tarihi adımlar attı. 2002'den bu yana mahalle sahalarından yüzme havuzlarına kadar farklı branşlardan 14 bin 450 eser, 81 ile kazandırıldı. Bu süreçte "43 yeni stadyum hedefi" belirleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı, 38'ini tamamlayarak Türk futboluna armağan etti. 2002'de 278 bin olan kayıtlı sporcu sayısı ise geçen ay 14 milyonu aştı. 2002'den bu yana aralıksız yatırımlarla "Sporun Yüzyılı" inşa edilirken, kulüp sayısı ise bu süreçte 4'e katlandı. Bakanlıktan edinilen son bilgilere göre 2002'de 6 bin olan kulüp sayısı, 2023 yılının ekim ayında 24 bin 425'e tırmandı. 21 yıl boyunca yurdun dört bir yanı spor tesisleriyle donatılırken, Türk futbolu da tarihi bir dönüşüm yaşadı.Yapılan 38 yeni stadyum, Türk futbolunun marka değerine büyük katkı sundu. Modern stadyumlar ve hızla gelişen tesis altyapısı sayesinde, 2032'de gerçekleşecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliği ilk kez Türkiye'ye verildi. Aralarında Ankara Stadyumu'nun da bulunduğu 5 projenin yapımı hızla sürerken, bakanlığın önümüzdeki yıllarda farklı şehirlere yeni stadyumlar kazandırmak için de çalışma içinde olduğu bildirildi.Türkiye, bu yıl farklı branşlardan 110 turnuva ve final müsabakalarına ev sahipliği yaptı. 2023 yılında Şampiyonlar Ligi finali, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası ve Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası gibi prestijli organizasyonlara kapılarını açan Türkiye, kusursuz ev sahipliği ile takdir topladı. 2002-2023 yılları arasında yurt genelinde 624 yüzme havuzu ve 908 spor salonu hizmete açıldı. 119 projenin yapımı, 35 tesisin ihale süreci, 32 projenin ise arsa tahsisine yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.