İyi Parti’de büyük istifa

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e en yakın isim olan Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun istifasının ardından Diyarbakır İl Teşkilatı'nda da deprem yaşandı. Genel Başkan Yardımcısı Ensarioğlu'nun oğlu İyi Parti Diyarbakır İl Başkanı Vecdin Ensarioğlu, parti teşkilatının tümünün istifa ettiğini açıkladı. İyi Parti Diyarbakır il binasında açıklama yapan Ensarioğlu, "Hak, hukuk, adalet ve devletimizin bekası için emek sarf eden siyasi geçmişimin, kişisel menfaatlerimin önüne geçtiği gibi elbette parti içerisinde benim gibi düşünmeyip koltuk ve ihtiras sahibi kimselerin de yanında durmamız söz konusu olamaz. Siyaset ve bölge büyüğümüz, kıymetlimiz Sayın Salim Ensarioğlu'nun olmadığı bir yerde bizim varlığımız söz konusu olamaz. Bu vesileyle Diyarbakır il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte ve ayrıca 12 bin 800 üyeyle İyi Parti'den istifa ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz" ifadelerine yer verdi.