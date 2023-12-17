Giriş Tarihi: 17.12.2023 22:38Son Güncelleme: 17.12.2023 22:47
Katil İsrailCibaliye beldesindeki evlere saldırdı: 30 kişi yaşamını yitirdi
İsrail'in Filistinlilere yönelik insanlık dışı katliamları sürüyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya beldesinde bazı evlere düzenlediği hava saldırıları sonucu 30 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Filistin Devlet Televizyonu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya beldesinde bazı evlere düzenlediği hava saldırıları sonucu 30 kişinin yaşamını yitirdiğini ve onlarca kişinin kayıp olduğunu bildirdi.
AYRINTILAR GELİYOR...
ARKADAŞINA GÖNDER
Katil İsrail Cibaliye beldesindeki evlere saldırdı: 30 kişi yaşamını yitirdi