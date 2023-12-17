Katil İsrail Cibaliye beldesindeki evlere saldırdı: 30 kişi yaşamını yitirdi

Filistin Devlet Televizyonu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya beldesinde bazı evlere düzenlediği hava saldırıları sonucu 30 kişinin yaşamını yitirdiğini ve onlarca kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

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