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Giriş Tarihi: 17.12.2023 22:38 Son Güncelleme: 17.12.2023 22:47

Katil İsrail Cibaliye beldesindeki evlere saldırdı: 30 kişi yaşamını yitirdi

İsrail'in Filistinlilere yönelik insanlık dışı katliamları sürüyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya beldesinde bazı evlere düzenlediği hava saldırıları sonucu 30 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin kayıp olduğu bildirildi.

AA
Katil İsrail Cibaliye beldesindeki evlere saldırdı: 30 kişi yaşamını yitirdi

Filistin Devlet Televizyonu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya beldesinde bazı evlere düzenlediği hava saldırıları sonucu 30 kişinin yaşamını yitirdiğini ve onlarca kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

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Katil İsrail Cibaliye beldesindeki evlere saldırdı: 30 kişi yaşamını yitirdi
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