Mansur Yavaş, İYİ Parti’ye diyet ödüyor! İşte ABB iştiraki şirketlerin borç batağının nedeni

2022 Sayıştay raporlarında PORTAŞ'ın 2 Milyon 359 Bin 813 TL zarara sokulduğu belirtilirken söz konusu zararın neden olduğu da gün yüzüne çıktı. Liyakatten bahseden Yavaş, PORTAŞ'ın başına İYİ Partili Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özarslan ve konudan PORTAŞ'ın iş sahasıyla hiçbir alakası olmayan İYİ Partili Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Sucu'yu görevlendirdi. Söz konusu isimlerin tek liyakatinin Meral Akşener olması dikkat çekti.

BORÇLA BOĞUŞAN PORTAŞ'IN YÖNETİM KURULU ÜYESİ ŞİRKETİN YAPTIĞI İŞLERDEN BİR HABER

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti'ye diyet ödemeye devam ediyor. Seçimlerden öne liyakat esaslı atamalarla Ankara'ya hizmet edeceklerini vurgulayan Yavaş'ın hiç de liyakate önem anlaşıldı. 5 yıllık görev süresinin sonuna gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş, görev süresi boyunca onlarca yöneticiyi görevden alan CHP'li Yavaş, ABB'yi İYİ Partililerle doldurdu. Yavaş ve ekibinin iş bilmezliği yüzünden batan birçok şirket Sayıştay raporları ile gün yüzüne çıkarken iş bilmez yönetim yüzünden 2 Milyon 359 Bin 813 TL zarara sokulan PORTAŞ'ta batağa sürüklendi. Milyonlarca lira zarara sokulan PORTAŞ'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ayşe Sucu'nun özgeçmişi incelendiği zaman şirketin yaptığı işlerin hiçbiri ile ilişkisi olmadığı anlaşıldı.