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Giriş Tarihi: 17.12.2023

Önce DP ve İyi Parti'ye sonra CHP’ye gitti

Halit TURAN Halit TURAN
Önce DP ve İyi Parti’ye sonra CHP’ye gitti
Vekil transferiyle Saadet ve Gelecek partileri tek çatı altında yeniden grup kurma fırsatı yakaladı. SABAH'ın edindiği bilgiye göre, Saadet Partisi grubun dağılmaması için önce Demokrat Parti'nin kapısını çaldı. İddiaya göre önce Demokrat Parti'den İzmir Milletvekili Salih Uzun'un adı geçti. Ancak Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal geçişe onay vermedi. İyi Partili bağımsız milletvekillerine de başvuran Saadet Partisi olumlu yanıt alamayınca Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i aradı ve bir milletvekili istedi, Özel de vekil transferine onay verdi.
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Önce DP ve İyi Parti'ye sonra CHP’ye gitti
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