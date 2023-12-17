Patlayıcı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakırİl Jandarma Komutanlığı, Lice İlçesi kırsalında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-70 Operasyonu yaptı. Operasyonda 2 adet toprağa gömülü vaziyette el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı bomba uzman ekipleri tarafından kontrollü olarak imha edildi. Operasyon kapsamında bölgede yapılan aramalarda, 2 sığınak içerisinde yaşam malzemeleri, 3 av tüfeği, bir tabanca, bir el bombası, 6 Kalaşnikof şarjörü, 2 M16 şarjörü, 3 tabanca şarjörü, 272 fişek, bir dürbün, 160 kilogram kubar esrar ve 267 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.