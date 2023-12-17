Türkiye, UCM’ye yeni deliller sunacak

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne İsrail'in Gazze'de savaş ve soykırım suçu ile insanlığa karşı suçlar işlediğine dair yeni deliller sunulacağını bildirdi. Yüksel, "Deliller arasında yeni görüntülerin yanı sıra Anadolu Ajansı'nın İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin bulunduğu 'Kanıt' kitabı da yer alacak. Türkiye olarak tüm süreçleri dikkatle takip ederek Filistin'de yaşananlara karşı kulaklarını tıkayanlara rağmen Gazze'nin hakkını savunmaya devam edeceğiz" dedi. AA