Bu ödülle bilime verilen değeri gördük

SABAH, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle İlim Yayma Ödülü verilen bilim insanlarıyla konuştu.Meme kanserini elektronik dalgalarla tespit edebilen SAFE isimli cihazla ödül aldık. Cumhurbaşkanımızın elinden ödülü almak gurur verici. Bilime, teknolojik gelişmeye ne kadar önem verildiğini ve tarafsız bakıldığını bu ödülle gördük.Bu ödül başarımızı taçlandırdı. Bilim deyince akla taşra gelmiyordu. Erzurum'un kategoriye girmesi memnuniyet verici.