Bu ödülle bilime verilen değeri gördük

SABAH, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle İlim Yayma Ödülü verilen bilim insanlarıyla konuştu.
'Büyük Ödül' sahibi İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. İbrahim Akduman:
Meme kanserini elektronik dalgalarla tespit edebilen SAFE isimli cihazla ödül aldık. Cumhurbaşkanımızın elinden ödülü almak gurur verici. Bilime, teknolojik gelişmeye ne kadar önem verildiğini ve tarafsız bakıldığını bu ödülle gördük.
"Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" alanında ödül alan Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi'nden Prof. Dr. İlhami Gülçin:
Bu ödül başarımızı taçlandırdı. Bilim deyince akla taşra gelmiyordu. Erzurum'un kategoriye girmesi memnuniyet verici.