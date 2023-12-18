Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: Macaristan ile 5 işbirliği protokolü imzalandı

İki ülke arasında tarihten gelen bağlar ve kültürel yakınlığın bulunduğunu, yakın zamanda da Türkiye'nin, Macaristan ile önemli bir ticaret ortağı olduğunu ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmede, Macar tarafınca kara yolu geçiş kotalarında artış talebimizin dikkate alınacağı, AB ile ilişkilerimiz açısından 2024 yılının ikinci yarısında üstlenecekleri AB Dönem başkanlığı döneminde Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesini gündeme alacakları ifade edilmiştir. 12 Şubat 2024 tarihinde birinci dönem Ekonomi ve Ticaret ve Ortaklık Komitesi için Türkiye'de iki ülkenin iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelme konusunda mutabık kaldık."