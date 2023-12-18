Üsküdar’da kalpler Gazze için attı

İstanbul Üsküdar'da bir araya gelen binlerce kişi, İsrail'in 72 gündür Gazze'de yürüttüğü soykırımı protesto etti.İHH öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve binlerce kişi, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımları protesto etmek ve Gazze halkına destek vermek amacıyla Üsküdar Fıstıkağacı'ndan Üsküdar Meydan'a yürüdü. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup sık sık, "Özgür Filistin, Katil İsrail" diye slogan attı. Grubun yürüyüşü sırasında güzergah boyunca yol trafiğe kapatıldı.İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, "72 gündür bombardıman devam ediyor. Gazze yerle bir oldu. Gıdası, suyu ve ilacı tükeniyor. İsrail, Amerika, İngiltere, Gazze'de katliam yapmaya devam ediyor. Bunların İzliyoruz. 2008'den bugüne kadar Gazze, beşinci savaşını yaşıyor ve 17 senedir Gazze dünyanın en büyük açık hava hapishanesi durumundadır" dedi.