Başıboş köpek konusunda denetim caydırıcı olmalı

VETERİNER HEKİM MUSTAFA EMİN TURAN:

İSTANBUL 2 NO'LU BAROSU, HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU BAŞKANI AVUKAT TİMUR ÇERKEZ:

DÖRT AYAKLI ŞEHİR KOORDINATÖRÜ VE KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DR. MİNE YILDIRIM:

Ankara'da ilköğretim öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın (8) sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanması ve son günlerde farklı kentlerde giderek artan saldırılar, sokak hayvanlarını bir kez daha gündeme taşıdı. SABAH, alanında yetkin isimlerle konuşarak sokak hayvanlarının neden 'sorun' olmaya başladığını ve çözüm önerilerinin neler olabileceğini dinledi. Akademi, hukuk ve sağlık penceresinden konuya ışık tutan uzmanlar, İstanbul özelinde ve Türkiye genelinde konunun detaylarını anlattı:Düzensiz beslenmeKısırlaştırmamaYüksek doğum oranıAşıların yapıl(a)mamasıHavaların soğumasıİnsan şiddetiTerk edilme sonucu sokağa adaptasyon stresiBüyük barınaklar yerine ilçe veya mahalle dispanserleri kurulmalı.İdari para cezası artırılmalı, gerekirse hapis cezası getirilmeli.Kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve yerinde yaşama sağlanmalı.Ekonomik külfeti olan barınak yerine kısırlaştırma kampanyası yapılmalı.Yasadışı merdivenaltı cins hayvan üretimi sıkı takip edilmeli.Çip sistemi daha da artırılmalı.Son iki ayda 4'ü çocuk 9 kişinin saldırıya uğradığına dikkat çeken Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Kentlerimiz, hayvanların yaşam hakkına saygılı bir çözümü hak ediyor. 81 ile kedi ve köpek köyleri kurarak, bu soruna çözüm bulabiliriz" çağrısında bulundu.Sokakköpekleriyle ilgili sorunun yalnızca İstanbul ve Ankara'da yaşanmadığını, son iki ayda yaşanan olayların Bursa, Sakarya, Muş ve Rize gibi Türkiye'nin dört bir yanında neredeyse her bölgede meydana geldiğine dikkat çeken Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Bu Türkiye'nin ortak problemidir. Dolayısıyla çözüm üretirken 81 ili de içine alan projeler geliştirmeliyiz" dedi. Çözüm önerisi ile ilgili bir grup gazeteciye bilgi veren Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Kentlerimizi tüm bireylerin yaşam hakkının korunduğu, çocuklarımızın özgürce, korkmadan okuluna gidip gelebildiği, yaşlıların güvenlik kaygısı duymadan sokağa çıkabildiği şekilde kurgulamalıyız. Bunun için de bir an önce mutlaka sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili soruna çözüm bulmalıyız" dedi./ANKARASokakhayvanlarında parazitler ve bakteriyel hastalıklar karşımıza çıkıyor. Enbüyük nedeni parazit tedavilerinin ve aşılarınınyapılmaması. Beslenme odakları kurmamız,dengeli ve yeterli beslenmelerinisağlamamız gerekiyor. Sokak hayvanlarıpotansiyel bir tehlike olarak görülüyorancak bunlar tehlike değil ekosisteminkoruyucuları. Yapmamız gereken, üremeyikontrol altına almak. Üremeyikontrol altına alırsaküreme yoluyla bulaşan hastalıkları da kontrolaltına almış oluruz. Gerekli işlemi yaptıktansonra yeniden doğal ortamına bırakmalıyız.Bir hevesle hayvan alan sonrasındabunları sokağa bırakanlara karşı önlem alınmalı,caydırıcı cezalar verilmeli.İstanbul'dakisistemi beğeniyorum.Sahibi tarafından sokağa atılan hayvanlarda büyük bir problem çıkıyor. Kısırlaştırılmadığı için çoğalıyorlar, çoğaldıkça da önlem alınamıyor. Sahibi tarafından bir hayvanın sokağa atılmasına 2 bin TL para cezası uygulanıyor ama o da çok az. Hayvanı sahiplenen kişi 30 gün içinde bunu belediyeye bildirmeli. Hayvanları terk edenlere, dövüştürenlere, ticaretini yapanlara verilecek cezalar artırılmalı. Kanuna göre hayvanların yeri barınaklar değil, doğal ortamıdır. Hayvanları asla düşman olarak görmemeliyiz. Saldırgan hayvanlar genelde çeteleşmiş ve gruplaşmış köpeklerdir.Türkiye'desokak hayvanları sorun olarak değil, yüzyıllar boyunca bir kültürel varlık, kültürel miras olarak görülüyor. Sokak hayvanlarının Osmanlı ve Bizans dönemlerine uzanan en kabul edilebilir teoriye göre, 700-800 yıllık bir tarihi var. Türkiye'de bizim kültürel değerimiz bu hayvanlara sokakta bakmaktır. Büyük barınaklar yerine mahalle veya ilçe bazında hayvan hastaneleri veya küçük dispanserler, nasıl ki aile sağlığı merkezleri varsa hayvan için bu gibi yerler kurulmalı. Şehrin iki tarafında hayvanlar için hastaneler olmalı.