“Ben düzeldim” diyerek kandırdı eve getirip öldürdü! Anneleri gözleri önünde öldürülen 4 çocuğa dedeleri bakacak

Yıldırım ilçesi Değirmenönü mahallesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında 4 çocuğuyla birlikte yaşayan 32 yaşındaki Burcu Ayda, 2014 yılında evlendiği 34 yaşındaki Mustafa Ali Ayda'dan şiddet görmeye başladı. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen eşinden şiddet ve hakaret gördüğü için boşanmak isteyen ve 2 aylık uzaklaştırma kararı aldıran Burcu Ayda'nın, yaşları 2 ila 9 arasında değişen 4 çocuğunu da alarak anneannesinin evine gittiği anlaşıldı. Ailesi Yozgat'ta yaşayan genç kadın anneannesiyle birlikte yaşamaya başladı. 2 aylık uzaklaştırma kararı dolan eşi Mustafa Ali Ayda ise, genç kadının kaldığı eve giderek, "Ben artık düzeltim, eskisi gibi değilim. Sana ve çocuklarıma çok iyi bakacağım" dedi.

EŞİNE KANDI, ÖLÜME GİTTİ

Eşi Mustafa Ali Ayda'nın, kendisine söylediklerine inanan ve bir yandan da çaresiz olan Burcu Ayda, akşam saatlerinde 4 çocuğunu da yanına alarak eşiyle yaşadığı eve geri döndü. Gecenin ilerleyen saatlerinde genç çift yeniden tartışmaya başladı. 04:30 sıralarında kavgaya dönüşen tartılmada, Mustafa Ali Ayda, eşi Burcu Ayda'yı göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Yardım çığlıklarına uyanan çocukların ve komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi evde yaptığı Burcu Ayda'yı hemen hastaneye kaldırdı. Talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçarak bir ekmek fırınının bodrum katında saklanan Mustafa ali Ayda ise 8 saat sonra polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

ÇOCUKLARI DEDESİ ALDI

Olaydan sonra Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına alınan 9 yaşındaki Z.A, 6 yaşındaki B.A, 5 yaşındaki Ü.A ve henüz 2 yaşında olan Y.A ise, dedelerinin koruma kararını kabul etmemesi üzerine Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden alındı. Mustafa Ali Ayda'nın babası Medeni Ayda, torunlarına kendilerinin bakacağını belirtti. Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise anneleri gözleri önünde öldürülen çocuklara psikolojik destek verecek.