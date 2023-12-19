Menderes’te bir rüşvet skandalı daha

İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi'nde ikinci rüşvet skandalı yaşandı. Daha önce rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla görevden alınan Mustafa Kayalar'ın yerine getirilen yardımcısı Erkan Özkan hakkında "rüşvet" suçlaması ortaya çıktı. İzmir'de100 milyon yatırımla otel inşa eden işadamı Yakup Toprak, Özkan'ın, 100 milyon yatırımla inşaatı tamamlanan oteline ruhsat almak için 250 bin dolar rüşvet istediğini, 45 bin dolar nakdi elden verdiğini ifade ederek, buna rağmen ruhsat alamadığını ileri sürdü. Toprak, Özkan ve ilgili isimler hakkında 'rüşvet' suçlamasıyla şikâyetçi oldu.