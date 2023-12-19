Mersin’deki akaryakıt ihale vurgununa büyük tepki

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'ne 2024 yılı akaryakıt alım ihalesi damga vurdu. Konuyu gündeme taşıyan MHP'li Meclis Üyesi Mahmut Tat, güncel pompa fiyatlarının yüzde 7.2 fazlasıyla ve yaklaşık 45 milyon TL'lik kamu zararı ile 625 milyon 691 bin TL'ye teslim edilen ihaleyi asla kabul etmediklerini dile getirdi. Tat, 2019'daki akaryakıt alım ihalesine de tepki gösterdiklerini, kamu zararını önlemek için iptal edildiğini belirterek, "Mersin'in, Mersinlinin parasını bu kadar cesur harcayamazsınız. Bizi zarara uğratan bu ihalenin de iptali için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.