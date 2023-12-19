Sırp çete liderinin öldürüldüğü davaya keşif raporu eklendi

Sırp yetkililer tarafından, Türkiye'de Ali Matic adını kullanan Skaljeri örgütü üst düzey yöneticisi Risto Mijanoviç'in Uskumruköy'deki bir restoranda tuzağa düşürülerek kaçırıldığı, işkence edildikten sonra 11 Eylül-10 Kasım 2020 tarihleri arasında öldürüldüğü, cesedinin bir Fiat Doblo ile taşındığı ve restoran yakınında Zeljko Bojaniç'e ait Ormanada Villalarının arkasına gömüldüğü ihbar edilmişti. Sırp yetkililer tarafından Türk polisine Mijanoviç'in işkence gördüğüne dair fotoğraflar da gönderilmişti. İşkence fotoğrafları Skaljeri isimli organize suç örgütü liderlerinden Jovan Vukotiç'in 8 Eylül 2022'de silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi olayında tutuklanan Radoje Zivkovic'in flaş belleğinde çıkmıştı.

CESET BULUNAMADI

Risto Mijanoviç'in işkence yapıldıktan sonra gömüldüğü iddiasıyla Zeljko Bojanic'e ait Sarıyer'deki Ormanada villaları 167 numarada yapılan kazıda ceset bulunamamıştı. Bojanic'in villanın bodrum ve bahçe katında cinayeti kamufle atmak amacıyla kapsamlı tadilat yaptığı, cesedin başka bir yere taşındığı iddia edilmişti. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Radoje Zivkovic, villa sahibi Zeljko Bojanic'in arasında bulunduğu 4 sanık hakkında dava açılmıştı.

DAVA GÖRÜLMEYE DEVAM ETTİ

Olaya ilişkin davanın üçüncü duruşması, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, başka suçtan tutuklu Radoje Zivkovic Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken; tutuklu sanık Zeljko Bojanic ile tutuksuz sanık Hakan Kaptan ile başka suçtan ev hapsinde bulunan Milan Vujotic de duruşmaya katıldı.

BİLRKİŞİ RAPORU DOSYAYA ULAŞTI

Villada 6 Kasım 2023 günü yapılan keşif sonrasında hazırlanan bilirkişi raporu, mahkemeye ulaştı. Rodoje Zivkovic'in flash belleğinde yer alan işkencenin yapıldığı yerle, villada keşif günü çekilen fotoğrafların karşılaştırıldığı raporda, "Villada, Radoje Zivkovıç'den ele geçirilen flaşh bellek içerisinde yer aldığı tespit edilen fotoğrafta taban kaplama fayansların dikdörtgen olduğu, çamaşır odasının taban fayanslarının kare olduğu, çamaşır odasının koridor kısmı ve çamaşır odasının karşı oda taban kaplama fayanslarının dikdörtgen olduğu, flaşh bellek içerisinde yer aldığı tespit edilen fotoğrafda taban kaplama yapısı ile uyum gösterdiği, Radoje Zivkovıç'den ele geçirilen flaşh bellek içerisinde yer aldığı tespit edilen fotoğraf ile 6 Kasım tarihinde Zekeriyaköy Ormanada Villaları No.167 Sarıyer adresinde çekilen fotoğraflar arasında morfolojik yöntem kullanılarak yapılan karşılaştırmalı incelemede bilirkişi heyetimizce aynı yer olduğu kanaati hâsıl olmuştur" denildi.

"RAPORU KABUL ETMİYORUZ"

Rapora karşı söz verilen sanık Zeljko Bojanic de "Evde sadece fayanslar üzerine hazırlanan raporda yer alan fotoğraflar ile flash bellekteki fotoğraflar örtüşmüyor. Fayanslar birbirine benzemiyor" diye konuştu. Bojanic'in avukatı Taner Akıncı, "Raporu kabul edemiyoruz, raporu düzenleyen bilirkişilerin yetkinliğinden şüpheliyiz. Hangi benzerliklerin olduğu raporda belirtilmemiş, sadece uyumdan bahsedilmiştir. Rapor özensiz hazırlanmıştır. Sanık Radoje'den ele geçirildiği söylenen fotoğraf, sanık Zeljko'dan elde edilmiştir" dedi. Bojanic'in avukatı Ersan Şen de "Tarafsızlıktan ve bilimsellikten uzak raporu reddediyoruz. Yeni raporun hazırlanmasını talep ediyoruz" dedi.

ARAMA YAPAN POLİS TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada, villada arama yapan polisler tanık olarak dinlendi. Tanık polisler, sanık Bojanic'e haklarını hatırlatarak telefon şifresini kendisinin verdiğini söylerken, sanık Bojanic, kendisine hiçbir şey söylenmediğini, arkadan kelepçelenerek 4-5 saat dizleri üstünde avukat çağrılmadan bekletildiğini, Türkçe konuşması için ısrar edildiğini, Türkçe evraklar getirilince imzalamak zorunda kaldığını, polislerin "avukatını çağıracağız" demeleri üzerine telefonunun şifresini söylediğini belirtti.

İKİ DAVA BİRLEŞTİRİLDİ

Duruşma savcısı, aynı mahkemede görülen ve Radoje Zivkovıç'in sanık olduğu cinayet davasıyla bu davanın birleştirilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Zeljko Bojanic'in tutukluluk halinin devamına karar vererek yeni bir bilirkişi raporunun hazırlanması ve bilirkişilerin dinlenmesi talebini reddetti. Mahkeme, dosyanın Jovan Vukotiç'in Şişli'de öldürülmesine ilişkin açılan davayla birleştirilmesine de karar verilerek ertelendi.