Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Karayel: AB’nin ateşkes çağrısı yapmamasını kabul etmiyoruz

"TERCİH DEĞİL GEREKLİLİK"

Karayel, "Son dönemde yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmeler, Ukrayna'daki savaş, Türkiye-AB birlikteliğinin önemini gözler önüne sermiş, Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin tercihten öte gereklilik olduğunu ortaya koymuştur. Beklentimiz, Türkiye'nin sabırla ve kararlılıkla sürdürdüğü AB'ye tam üyelik sürecinin yapıcı yaklaşımla ilerletilmesi" diye konuştu. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky ise, "Türkiye, AB'ye aday ülke olmaya devam etmekte. Ortak Avrupa'ya doğru yürüdüğümüz yol var. Akdeniz gibi bizim de desteklediğimiz olumlu, pozitif işaretler var" dedi.

"HIZLANMA BEKLİYORUZ"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Mehmet Kemal Bozay, "Vize serbestisi için bir takım kriterler var. Gerçekten çok uzun bekleme süreleri ve prosedürler söz konusu. AB'deki meslektaşlarımla, büyükelçilerle çok faydalı toplantı yaptık. 2024'te hızlanma bekliyoruz" şeklinde konuştu.