Yüreğir Belediyesi CHP’li milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu

Yüreğir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Saygın bir kamu görevi olan milletvekili makamının, kurumlara ve insanlara iftira atmak için araçsallaştırılması son derece üzüntü vericidir. Haddi aşan yakışıksız bu iftira nedeniyle adı geçen milletvekili hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, yine bu kapsamda manevi tazminat davası açılmıştır" denildi.

Asıl amacın "çamur at izi kalsın" anlayışıyla, bir algı meydana getirerek gündemi değiştirmek olduğuna vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yüreğir Belediyesi, şeffaf yönetim anlayışını temel ilke olarak benimsemiştir. Bütün iş ve işlemleri açık denetime tabi olan, birçok denetim mekanizmasının yanında bağımsız denetçiler tarafından da düzenli olarak denetlenen bir kurumdur. Başkanımız ve tüm kurum çalışanlarımız, sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu gönül belediyeciliği anlayışıyla hareket etmekte; vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmaksızın, üstün bir çabayla hizmet etmektedir. Değerli hemşerilerimiz, bu ucuz ve modası geçmiş iftira siyasetinden usanmış olup şehrimizi güzelleştirecek ve daha yaşanabilir kılacak pozitif bir anlayış ve üsluba ihtiyaç vardır. Adı geçen milletvekili hakkında, bugün itibariyle başlattığımız yasal süreç, sonuna kadar titizlikle takip edilecektir."