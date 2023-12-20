Akıncı Üssü davasında tarihi karar: Cuntacılar cezaevinde çürüyecek

Ankara'da 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü'nden kalkan savaş uçaklarıyla sivil insanların üzerine 6.5 ton bombayla ölüm yağdıran hainlerle ilgili adli yargının en üst mercii olan Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararını verdi.15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nden havalanan FETÖ üyesi hain pilotlar Ertan Koral ile Mehmet Çetin Kaplan, Gölbaşı'ndaki Emniyet Havacılık Dairesi Başkanlığı'nı bombaladı. Ardından hainler Polis Özel Harekât Başkanlığı'nı hedef alarak biri imam, diğerleri polis olan 44 kişiyi şehit etti. O karanlık anlarda, eski pilot üsteğmen Mehmet Yurdakul, darbecilere 'Emniyet binasını tahrip edin' emrini verdi. Bunun üzerine darbeciler Ankara Emniyeti'ne 2 bomba attı, 2 polis şehit oldu. Akıncı Üssü'ndeki darbeciler, 16 Temmuz sabah 06.19'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kavşağını bombaladı. Bölgedeki vatandaşlardan 15'inin şehit olmasına neden olan bombanın atıldığı uçak, eski pilot üsteğmen Müslim Macit'in kontrolündeydi. Darbe girişiminde Ankara'da 11 pilot F-16 uçaklarını kullanarak bombalı eylem gerçekleştirdi. Akıncı'dan kalkan bu uçakların bombalı saldırıları sonucunda 68 kişi şehit düştü, 222 kişi de yaralandı. Aynı saatlerde, darbe girişimine karşı tepki göstermek için üssün nizamiyesinde toplanan vatandaşları da hedef alan darbeciler, 9 sivili daha katletti. 6.5 ton bomba kullanan hainler toplamda 77 kişiyi şehit etti.Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin yaptığı temyiz incelemesinde FETÖ/PDY mensupları tarafından TSK'da işgal ettikleri kamu görevinin verdiği yetkiyle devlete ait uçak, helikopter, tank, zırhlı araç, silah ve mühimmat kullanılarak gerçekleştirdikleri eylemlerin anayasal düzeni cebir ve şiddet kullanarak değiştirme suçunu oluşturduğu hususunda hiçbir ihtilaf bulunmadığı kaydedildi. Darbe girişimine iştirak eden sanıkların 'Anayasa'yı ihlal' suçunu işledikleri belirtildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, darbeyi planlayan sivil imamlar; Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı eski Tuğgeneral Bekir Ercan Van, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı Tuğgeneral Recep Sami Özatak, eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Aydemir Taşçı hakkındaki 77 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. 11 hain subay hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 4 hainin müebbet hapis cezalarının onanmasına karar verildi.Kararda; örgütün TSK'dan sorumlu imamları Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş'in, Fetullah Gülen'in talimatıyla orduya sızmış örgüt elemanlarıyla darbeye hazırlık faaliyetleri yürüttüğü, Ankara ve İstanbul'da toplantılar yaptığı belirtildi.