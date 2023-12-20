Akşener: Bize savaş açtılar

CHP'nin kendisinden gizli bir şekilde bazı partilileriyle 'Ankara pazarlığı' yaptığını dile getiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bunu bir savaş ilanı olarak görüyorum. Varım, buyursunlar" dedi.Son dönemde CHP'nin İyi Parti'ye yönelik 'operasyonel' adımları, ortalığı karıştırdı. Uşak'ta konuşan Akşener, CHP'nin hem İstanbul hem de Ankara üzerinden partisine müdahale etmesi sebebiyle öfke patlaması yaşadı. Eski ortaklarına karşı alenen savaş ilan eden Akşener, kendisinden habersiz bir şekilde CHP ile pazarlıklara tutuşan İBB Meclisi'ndeki eski grup başkanvekili İbrahim Özkan'a da tepki gösterdi.Kendisinin bile haberi yokken, bazı partililerin CHP ile Ankara'da ilçe pazarlığına tutuşmasına ilişkin sert ifadeler kullanan Akşener, "Bir el devreye girmiş durumda. İlçe başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, gençlik kollarımız aranıp 'Ayrılın' deniliyor. İlk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı. Mesela Ankara'yı paylaşmışlar. İlçe hesabı yapmışlar, hiçbirinden haberim yok. Bu bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Bunu bir savaş ilanı olarak görüyorum. Varım, buyursunlar" şeklinde konuştu.İyi Parti'nin yerel seçimlerde, 81 ilde "hür ve müstakil" olarak yarışacağını bir kez daha ilan eden Akşener, "Bu benim talimatım. Her yerde tek başımıza giriyoruz. Ankara'da da tek başımıza giriyoruz. İstanbul'da da tek başımıza giriyoruz" dedi.