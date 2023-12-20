İYİ Parti’den istifa eden İbrahim Özkan, Meral Akşener’e yüklendi: Hani haberiniz yoktu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi sonrasında İYİ Parti Genel İstişare Kurulu (GİK) toplantısında yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağına dair karar kulisleri iyice gerdi. Bu kararın ardından İYİ Parti'de ittifakı destekleyenler istifa etmeye başladı. İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili İbrahim Özkan beş kişiyle birlikte 2024 yerel seçimlerine ittifak yapılmadığından dolayı istifa ettiğini önceki gün duyurdu. Özkan, istifa açıklamasında "Biz bu karara saygı duymakla beraber, İstanbul ve Ankara'da işbirliğinin devam etmesi yönünde görüş bildirdik. Çünkü 2019 yılı yerel seçimlerinde, 25 yılın üzerine İstanbul ve Ankara alınmıştı. Bu hem muhalefet için hem de oy veren halkımız için önemli bir motivasyon olmuştu" demişti.

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

İYİ Parti'nin GİK kararına rağmen istifaların sürmesi ve kulislerde İYİ Partili isimlerin CHP Belediye Başkan Adayı olarak Etimesgut, Polatlı ve Gölbaşı için adları anılmaya başlaması Akşener'in tepki göstermesine neden oldu. Akşener yaptığı açıklamada "Partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı" dedi. Akşener sözlerine devam ederken CHP'den adaylarla ilgili iddiaları şöyle yalanladı: "Ankara'yı paylaşmışlar, İstanbul'u bilmiyorum. Polatlı'ya GİK üyemiz Yetkin Öztürk gelecekmiş. Bu isimler CHP'den aday olacakmış. Gölbaşı'na Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbirinden haberim yok. Partisinin iç işlerine karışıldığını ileri süren Akşener, 1997'de de Doğru Yol Partisi'nde bu durumu yaşadığı için idmanlı olduğunu ifade edip "Bunu bir savaş ilanı kabul ediyorum ve varım" şeklinde konuştu.

YAVAŞ: "KENDİLERİYLE GÖRÜŞÜLEREK YAPILDI. TASLAK İSTENİLMİŞTİR, TASLAK SUNULMUŞTUR"

Akşener'in "korkak" olarak nitelediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise bugün bir başka açıklama yaptı. Yavaş, İYİ Parti'nin, Ankara ve İstanbul'daki başkanlıklar için adaylar çıkarma konusunda "İsimlerle ilgili konuşmak gerekirse. Biz ne Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in ne de Sayın Meral Akşener'in bilgisi dâhilinde bir faaliyet yapma durumunda değiliz. Hepsi kendileri ile görüşülerek yapıldı. Taslak istenilmiştir, taslak sunulmuştur. Asla bir başka partinin işine karışmak, operasyon yapmak benim tarzıma uygun bir şey değildir" dedi.

ÖZKAN'DAN AKŞENER'E ZOR SORU: "HANİ HABERİNİZ YOKTU?"

İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan ise Yavaş'ın açıklamasının olduğu bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak Akşener'e zor bir soru yöneltti. Özkan, Akşener'e yüklenerek "Akşener'in 'savaş kabul ediyorum' dediği Polatlı, Etimesgut ve Gölbaşı olayının Meral hanımın bilgisi dâhilinde olduğunu açıkladı: 'Her şey bilgisi dâhilinde olmuştur. Bizden taslak istedi, taslak verdik.' Ne oldu şimdi! Hani haberiniz yoktu?" şeklinde soru sordu.