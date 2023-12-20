Karlov suikastının hedefi Türk-Rus ilişkileri

Ankara'da19 Aralık 20216'da katıldığı fotoğraf sergisinde, FETÖ'cü polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından suikasta uğrayan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un ölümünün üzerinden 7 yıl geçti. Suikastla bağlantısı bulunan 13 sanık hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi yargılama sonunda FETÖ'nün mahrem istihbarat yapılanmasında görevli Hüseyin Kötüce ile eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'terör amaçlı kasten öldürmeye yardım' suçundan da 15'er yıl hapse mahkûm edildi.Sanıklar Hasan Tunç, Sercan Başer, Ufuk Gül, 7.5'ar yıl, Ayşe Söğüt ve Kaan Bülbül 9'ar yıl, Hayreddin Aydınbaş ve Ramazan Yücel ise 10.5'ar ay hapisle cezalandırıldı. Serginin organizatörü sanık Mustafa Timur Özkan, 3 yıl 9 ay ceza aldı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 13 sanıktan 12'sine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezalarını onadı.FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olması nedeniyle, suikastı planlayan ve 'tetiği çekin' emrinin elebaşı Fetullah Gülen'den silsile yoluyla Mert Altıntaş'a iletildiğinin vurgulandığı Yargıtay kararında, hedefin de Rusya- Türkiye ilişkileri savaş düzeyine getirilip kaos çıkartılmak olduğu vurgulandı.Andrey Karlov, ölümünün 7. yıldönümünde, Ankara'da Rusya Büyükelçiliği'nde anma töreni düzenlendi. Törende büyükelçiliğin bahçesindeki Karlov anıtına çiçek ve karanfil bırakıldı.