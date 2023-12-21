Ankara’da vatandaşlar Mansur Yavaş’a isyan etti: 5 yıldır tek bir hizmetini görmedik

"2019 YILINDA KİMLERLE ORTAKLIK YAPTIYSA GİTSİN ONLARDAN OY İSTESİN"



Ahmet Demirkan da şunlar söyledi; "Mansur Yavaş göreve geldiği günden beri burası böyle duruyor. Yenimahalle-İvedik tarafında kalan yol bitirilirken burası görmezden geliniyor. ABB ne yazık ki Bağlum'u mahrumiyet bölgesi ilan etmiş durumda. Aslında Bağlum gelişime müsait bir yer. Ankara'ya değer katacak bir bölge burası. Ancak Mansur Yavaş burayı değerlendirmek yerine atıl hale getirmeye çalışıyor. Buradan Mansur Yavaş'a ciddi bir oyda çıktı. Ama şu anda oy verenler dahi pişman. Biz artık kim hizmet ederse ona oy vereceğiz. İki gün sonra seçimler var. Mansur Yavaş kapımıza gelip oy isteyecek. Ben o zaman kendisine soracağım 'Bana ne hizmet ettin' diye. 5 yıldır ne yapmış ki buraya. Bağlum'un içindeki caddeler de köy yollarından beter halde. 2019 yılında yaptığı ortaklıkta kimlerle beraberse gitsin onlardan oy istesin. CHP'den aday olan bir insanın ülkücü olduğuna inanmıyorum. Ülkücü adam CHP'den aday olamaz"