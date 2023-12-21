Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türk yargısı her zamankinden daha tarafsız ve bağımsızdır

Adalet Bakanı Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Adalet Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesine ilişkin konuştu. Bakan Tunç, Türk yargısının her zamankinden daha tarafsız ve bağımsız olduğunu belirterek, "27 Mayıs darbesinde yargı mensupları darbecilerin yanında mı durdu, darbe mağdurlarının yanında mı durdu? Darbe mağdurlarını, Başbakanı, bakanları idama mahkum eden bir yargı vardı. 12 Eylülde, Türk yargısı darbecilerin yanında mı durdu, darbe mağdurlarının mı yanında mı durdu? Nerede durdu? Darbecilerin yanında durdu. 15 Temmuz'da Türk yargısı nerede durdu? 15 Temmuz'da Türk yargısı, milletinin yanında durdu; darbecileri yargıladı, darbe mağdurlarını yargılamadı" ifadelerini kullandı.

O ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Hukuka güven endeksinde Türkiye'nin son sıralarla olduğu eleştirilerine ilişkin Bakan Tunç, "Güven endeksine baktığımız zaman, ben ülkelerin ismini vermiyorum; orada demokrasi yok ki, orada serbest seçim yok ki. Nasıl bu ülkeleri Türkiye'nin, Türk yargısının üzerinde gösterebilirsiniz?" dedi.