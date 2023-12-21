Gazzeli doktorun eşi haykırdı: 2 bacağı kesilebilir, yardım edin

İşgalci İsrail, 76 gündür Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Gazze'deki sivillere yönelik başlatılan saldırılarda soykırım ve katliamlar yapan İsrail, yaralı sivillerin tedavisi için çalışan sağlık personellerini savaş suçu işleyerek saldırıyor ve öldürüyor. Gazze'de başta Şifa Hastanesi olmak üzere birçok hastaneye saldırı düzenleyen İsrail, bölgedeki Endonezya Hastanesi'ni de üç hafta önce kuşatma altına aldı ve bazı bölümlerini bombaladı. Bu hastanede görev yapan doktor Mahmûd Cemîl Matar ise hastaneyi terk etmeyerek doktorluk vazifesini en son ana kadar yaptı. Diğer sağlık personelleri de aynı şekilde yaralılar ve hastalarla ilgilenmeyi sürdürdü. İsrail'in bomdardımanları ve tehditleri sonucu ise Endonezya Hastanesi birkaç hafta önce boşaltılmak zorunda kaldı. Doktor Mahmûd Cemîl Matar ise hastaneden en son çıkanlardan biriydi.

EŞİ DÜNYAYA SESLENDİ: "2 BACAĞI KESİLME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA"

Gazeteci eşi Selsebil Matar ise 10 yılı aşkın süredir Gazze Sağlık Bakanlığı'nda çalışan doktor eşinin durumu hakkında sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Gazzeli bir gazeteci de olan Selsebil Hanım, eşi Mahmud Cemil Matar'ın 10 yılı aşkındır Gazze sağlık bakanlığında sağlık çalışanı olduğunu, Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nden en son çıkan doktorlardan olduğunu ifade etti. Eşinin şu an İsrail'in saldırısı sonucu ağır yaralı olduğunu ifade eden Selsebil Hanım, eşinin ağır yaralanmasından dolayı Avrupa Hastanesi'ndeki ameliyathânede bulunduğunu, eşi Dr. Mahmûd Cemîl Matar'ın âcilen dışarıya çıkartılıp tedavi edilmesi gerektiğini duyurdu. İmkânsızlık içinde tedavi gören eşi hakkında konuşan Selsebil hanım, dünyaya seslenerek eşinin gerekli tıbbî müdahaleyi görememesi halinde -hayatını kaybetmese bile- en iyi ihtimalle 2 bacağının da kesilmesi riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

"TIBBİ MÜDAHALE İÇİN GAZZE DIŞINA TAHLİYESİ GEREKLİ"

Selsebil Hanım, eşi doktor Mahmûd Cemîl Matar'ın tedavi için Gazze'den tahliyesinin gerektiğini ve imkan ölçüsünde tıbbî müdahale ile kurtarılabilmesi için tüm vicdan ve yetki sahibi olanlara çağrıda bulundu. Eşinin yaşadığı acıyı gösteren anların görüntüsünü de paylaşan Selsebil Hanım, özetle, Gazze dışında tedavi olabilmesi için dünya kamuoyunun, vicdan sahiplerinin ve yetkililerin harekete geçmesini istedi. Eşinin yaşadığı acıyı gösteren görüntülerle birlikte bir video yayınlayarak dünyaya seslenen Selsebil Hanım, "Vicdan ve yetki sahiplerine çağrıda bunuyorum. Doktor eşimin tıbbi müdahale için yurt dışı hastanelerine tahliyesi gerekli. Yardım edin!" ifadelerini kullandı.