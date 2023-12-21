İzmir’de FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 16 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aranan örgüt üyelerinin yakalanmamak için gizlilik içerisinde barındıkları hücre evlerinde (gaybubet) kaldıkları tespit edildi. Aralarında İhraç öğretmen, emniyet ve askeri personel ile ihraç Yargıtay üyesinin de bulunduğu 16 şüpheliyi yakalamak için harekete geçildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve KOM Şubeleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda 16 şüpheli saklandıkları hücre evlerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.