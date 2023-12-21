TSK’ya algı operasyonu ya cehalet ya da kötü niyet

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda yaşanan olayla ilgili çarpıtma içeren iddialarına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlık kaynakları 23 Kasım'daki haftalık bilgilendirme toplantısında "Tuzla Piyade Okulu'nda bir grup teğmenin 10 Kasım'da Atatürk fotoğrafı takmayı reddettiği ve kavga çıktığı" iddiasını "Dezenformasyonun bariz bir örneği" olarak nitelendirerek, konuyla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığı bilgisini verdi. Açıklamada şöyle denildi: "Olaya sebebiyet veren personel hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı alınmıştır. Bu olayla ilgili kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan durumun aksine, henüz tesis edilmiş nihai bir disiplin işlemi bulunmamaktadır. Yüksek Disiplin Kurulu süreci ve adli soruşturma tamamlanıncaya kadar bu konuyu farklı noktalara çekmek, eğer bilgisizlikten kaynaklanmıyorsa kamuoyunda olumsuz algı yaratarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne zarar verme amacı taşımaktadır. Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, sonsuzluğa uğurlanışının 85'inci yıldönümünde Piyade Okul Komutanlığı'nda vuku bulan hadiseye ilişkin, disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi, adli soruşturmaya ilave olarak derhâl idari soruşturma başlatılmıştır."