Türkiye dünyaya şifa dağıtıyor: 179 hasta ambulans uçaklarla ülkemize getirildi

Türkiye dünyanın hangi noktasında olursa olsun hasta veya yaralı vatandaşlarını sahipsiz bırakmıyor. Ambulans uçaklar dünyanın pek çok noktasına ulaşarak hastaları Türkiye'ye getiriyor. Üst düzey sağlık alt yapısı sayesinde yaralar sarılıyor.