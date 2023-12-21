Yunus Emre Enstitüsü ve Lacivert Dergi büyük ilgi gören yurt dışı etkinliklerine devam ediyor

Psikiyatrist Yazar Prof. Dr. Kemal Sayar, konuşmasında insan varlığının anlamına, insanın mutluluk arayışına ve hayatı değerli kılan konulardan bahsetti. Anlamlı bir hayat için sorulması gereken sorulara değinen Prof. Dr. Sayar, "Hayatımı nasıl yaşamalıyım? Nasıl yaşarsam daha anlamlı bir soru ve cevap üretmiş olurum? Niçin buradayım? Varlık neyi aydınlatacak? Benim burada bulunuşumun gayesi nedir? gibi soruların yanıtlarını katılımcılarla paylaştı.