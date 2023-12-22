Bakan Bayraktar’dan enerjide tam bağımsızlık mesajı

ENERJİDE BAĞIMSIZ TÜRKİYE HEDEFİ

Konuşmasında enerji verimliliği, dışa bağımlılık ve iklim değişikliği olmak üzere üç temel konuyu ele alan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefi ile ekonominin bütün alanlarında, tüm sektörleri etkileyecek çalışmalarla Türkiye'nin çevresel hedeflerini gerçekleştirebilecek enerji politikalarını uygulayacağız. Önümüzdeki 30 yılda Türkiye'yi enerjide bağımsız bir ülke haline getirmek istiyoruz. Bu üç problemi çözmek için gece gündüz bütün ekibimizle sektörümüzle sizlerle akademisyenlerimizle birlikte bu sorulara cevap bulmaya çalışıyoruz."

DIŞA BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI

Dışa bağımlılığı azaltmak için özellikle yerli kaynaklara vurgu yapan Bayraktar, şöyle devam etti:

"1970'lerde mezunu olmaktan büyük bir gurur duyduğum İstanbul Teknik Üniversitesinin hocalarının tespit ettiği Akkuyu sahasında bugün nihayet 4 reaktörün inşasına devam ediyoruz. Türkiye'nin mutlaka nükleer gücünü Sinop'taki santralle Trakya'da kuracağımız santralle ve küçük modüler reaktörlerle 20 bin megavata çıkarması lazım. Türkiye'nin önünde dışa bağımlılık, çevre ve karbonsuzlaşma hedefleri açısından en önemli stratejik, politik araçlarından bir tanesi nükleer enerji."

Türkiye'nin yerli kömürünü çevreye uyumlu şekilde kullanması gerektiğini belirten Bayraktar, Türkiye'nin yerli kömürden elektrik üretiminin yüzde 13-14 seviyesinde olduğunu aktardı.

Kömür kullanımında Almanya'nın yaklaşık yüzde 30, Çin'in yüzde 50, ABD'nin yüzde 25 seviyesinde bulunduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Kömür bizim için bir arz güvenliği ve çok önemli bir dışa bağımlılığı azaltma kaynağımızdır." ifadesini kullandı.

Bakan Bayraktar, konuşmasının sonunda gençlerden Türkiye'nin vizyonunu geliştirecek enerji ve ekonomi alanlarının her birinde makro bir bakış açısına sahip olmalarını istedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 2053 yılında Türkiye'nin enerji ile maden sektöründe kaynak ve teknolojide net ihracatçı ülke konumunda olmasının, dışa bağımlılığın bitmesinin, ekonomisi daha sağlam, çok daha müreffeh bir ülke olarak konuşulmasının hedeflendiğini anlattı.