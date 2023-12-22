BAYKAR Konteyner Kent’e gönüllülerden ziyaret: Depremzedelere ‘bir tıraş bir tebessüm’

Asrın felaketi depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kendileri de depremzede olan gönüllüler, BAYKAR tarafından oluşturulan konteyner kentte kalan özel gereksinimli bireyler ve çocukları tıraş edip onlara kışlık bot ve pamuk şeker hediye etti. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerin üzerinden 10 ay geçti. BAYKAR tarafından Kahramanmaraş merkezde oluşturulan konteyner kentte binlerce depremzede misafir ediliyor.Kentte berberlik yapan Fatih Akpınar ise yaklaşık 7 yıl önce 'Bir tıraşla başlayan iyilik' hareketini 'Bir Tebessüme Değer Derneği'ne dönüştürdü. Derneğin depremzede gönüllüleri kendi acılarını bir kenara bırakıp kentteki ihtiyaç sahibi kişilerin özellikle de çocukların yardımına koşuyor. Son olarak BAYKAR Konteyner Kent'te bir araya gelen gönüllüler özel gereksinimli bireyler ve çocukları tıraş etti. Onlara kışlık bot ve pamuk şeker hediye etti. Yaklaşık 100 kişinin saç bakımı ve tıraşlarını yaptıklarını belirten Fatih Akpınar, "Onların yüzünü güldürebildiysek, mutlu edebildiysek ne mutlu bize" dedi.