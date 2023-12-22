Devlete meydan okuyor

Bilindiği gibi Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın önerisi üzerine Cafer Mahiroğlu, Sarıyer Kireçburnu'ndan bir villa satın aldı. Geçtiğimiz yıl söz konusu villadaki kaçak inşaat faaliyetine başlayan Mahiroğlu, SABAH'ın gündeme getirmesi ardından bir süre faaliyetlerini durdurdu. Geçtiğimiz aylarda yeniden kaçak yapılaşmaya başlayan Mahiroğlu, 300 metrelik villayı 600 metreye çıkardı. Kaçak inşaata kış bahçesi ve karşılama koridoru olarak değerlendirilen ayrı bir bölüm de ekledi.Kaçak yapının, önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, daha sonra da Boğaziçi öngörünümünde asil sorumluluk sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından mühürlendiği aktarıldı. Ancak çifte mühür Mahiroğlu'nu durdurmadı.Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer'deki Boğaz manzaralı villasını adeta devlete kafa tutarak devam ettirdiği ortaya çıktı. Mahiroğlu'nun villasına giden ekiplerin 14 Eylül günü bir tutanak daha tuttuğu, kaçak inşai faaliyet yaptığının yine tespit altına alındığı anlaşıldı. Tutanak ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 18 Eylül ve 13 Ekim'de iki ayrı suç duyurusu yapıldığı belirlendi. Yapılan suç duyurusunda "konulan mührün kaldırıldığı" belirtildi.Yine Mahiroğlu hakkında bir başka suç duyurusunda ise 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapılması istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu suç duyuruları ile ilgili işlem başlattığı öğrenildi. Tüm suç duyurusu ve uyarılara rağmen Boğaz manzaralı villasını büyütmeye devam eden Cafer Mahiroğlu, devlete adeta meydan okuyor.