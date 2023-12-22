Kalyon Holding’in acı günü

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ablası, Eğitim ve Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Diş Hekimi Songül Kalyoncu'nun eşi Fahri Cengiz Kalyoncu, 68 yaşında hayatını kaybetti.Fahri Cengiz Kalyoncu'nun cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere dün öğlen vakti Büyük Çamlıca Camii'ne getirildi. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Fahri Cengiz Kalyoncu'nun eşi Songül Kalyoncu, çocukları Bilal ve Hilal Kalyoncu ile yakınları taziyeleri kabul etti.Aileyi acılı gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak, İstanbul Valisi Davut Gül, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, eski bakanlar Muammer Güler, Mehmet Ağar, Nureddin Nebati, AK Parti İl Başkanı Osman Kabaktepe, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ile sevenleri yalnız bırakmadı.Kalyoncu için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cemal Kalyoncu ile Bilal Erdoğan, Fahri Cengiz Kalyoncu'nun tabutunu omuzlarında taşıdı. Kalyoncu, namazın ardından Üsküdar Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.