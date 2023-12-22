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Giriş Tarihi: 23.12.2023 00:12

Tokat'a şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonrasında sağlanan temasta şehit olan 3 askerden Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın acı haberi memleketi Tokat'ın Almus ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

MİHRİBAN KOÇAKER
Tokat’a şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman askerimiz şehit olurken, 4 kahraman askerimiz yaralandı. Operasyonun sürdüğü bölgede 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman asker şehit oldu, 4 kahraman asker yaralandı. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temasın devam ettiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı, belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekâtı düzenlendiğini, ilk belirlemelere göre 4 teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Operasyonda şehit olan Tokat'ın Almus ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın acı haberi baba evine ulaştı. Zahide ve Ahmet Duran Karaca çiftinin oğlu olan şehit Yasin Karaca'nın bekar olduğu öğrenildi.

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Tokat'a şehit ateşi düştü
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