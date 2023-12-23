59 ilde AK Parti ile MHP işbirliği

AK Parti ve MHP heyetleri arasında 31 Mart 2024 seçimleri için aday belirleme komisyon toplantıları dün 13'üncü toplantı ile nihayete erdirildi. Bu kapsamda yerel seçimlerde AK Parti ve MHP 59 ilde işbirliği yapmaya karar verdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, komisyon kararları ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Her zaman olduğu gibi önce ülkem ve milletim düsturuyla ele aldığımız konular karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde tam bir mutabakat ve uyum içinde sürdürülmüştür. Görüşmeler neticesinde 30 büyükşehirde işbirliği yapılması, bu şehirlerden Mersin ve Manisa'da MHP büyükşehir belediye başkan adaylarının desteklenmesi, 28 büyükşehir belediye başkanlarında ise AK Parti'nin adaylarının desteklenmesi kararlaştırılmıştır. Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22'sinde her iki partinin ayrı ayrı kendi adayları ile seçime katılması geri kalan 29 ilde işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. Tarihi önemi sebebiyle Ahlat ilçesinde AK Parti adayının, Söğüt'te ise MHP adayının desteklenmesi uygun bulunmuştur."